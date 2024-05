Blinken in visita a sorpresa a Kiev

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in visita a sorpresa in Ucraina.

Il capo della diplomazia Usa è giunto stamattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia. E' previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo i giornalisti al seguito di Blinken.

Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv.





