Massiccio attacco aereo russo nella notte

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un massiccio attacco sull'Ucraina con 55 missili, di cui uno ipersonico, e 21 droni kamikaze: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, sottolineando di avere abbattuto 59 bersagli su 76: 39 missili e 20 velivoli senza

equipaggio.

Mosca ha lanciato missili balistici e da crociera, razzi e droni di tipo Shahed per tutta la notte. Diverse esplosioni sono state udite nelle regioni di Zaporizhzhia e Ivano-Frankivsk. I residenti hanno riferito di aver sentito deflagrazioni a Kiev.

L'amministrazione militare dell'oblast della capitale ha segnalato esplosioni. La difesa aerea ucraina è entrata in azione in tutte le regioni. Al momento non è stata segnalata nessuna vittima.

Gli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica di sei regioni sono stati presi di mira dagli attacchi russi di questa notte,

ha riferito stamattina il Ministero dell'Energia di Kiev. In un comunicato su Telegram il dicastero ucraino parla "un massiccio attacco al settore energetico" nelle oblast di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia. Le conseguenze dell'attacco sono in fase di

valutazione, spiega il ministro Herman Halushchenko.

Le forze russe hanno attaccato la regione di Leopoli (ovest) con missili da crociera e un missile ipersonico: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare locale, Maksym Kozytsky, ripota Rbc-Ucraina. Verso le 5:00 (le 4:00 in Italia), sono stati colpiti con missili da crociera un impianto di produzione di energia nel distretto di Chervonograd e un'infrastruttura energetica critica nel distretto di Stry. Alle 06:27 locali è scattato un allarme aereo dopo il decollo di un MiG-31K che ha attaccato la regione con un missile ipersonico Kinzhal, senza però colpire le infrastrutture critiche o residenziali.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tutti i missili da crociera lanciati dai russi per colpire Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrinform.

"Un altro attacco missilistico sulle pacifiche città dell'Ucraina e in particolare su Kiev! Un'altra prova per tutto il mondo civilizzato oggi, nel Giorno della Memoria e della Riconciliazione, che il male non è scomparso! I fascisti del nostro tempo, i russi, continuano a uccidere i civili", ha scritto il capo dell'Amministrazione, Sergii Popko, secondo il quale le forze russe hanno lanciato in direzione di Kiev missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh -55 da bombardieri strategici Tu-95MS.

Gli ucraini colpiscono un deposito di petrolio nel Lugansk

Un deposito petrolifero del Lugansk è stato colpito da missili Atacms lanciati dalle forze ucraine e un incendio è scoppiato nella struttura, hanno affermato oggi le autorità filorusse della regione aggiungendo che almeno cinque operai sono rimasti feriti.

Il governatore Leonid Pasechnik ha detto su Telegram che l'attacco è avvenuto intorno alle 23:35 di ieri ora locale e che le squadre di pronto intervento stanno lavorando per contenere l'incendio.

