Leader sciita iracheno Moqtada Sadr si schiera con studenti Usa

L'influente leader religioso sciita iracheno Moqtada Sadr si schiera con le manifestazioni filo-palestinesi che stanno scuotendo i campus americani, chiedendo la fine della "repressione" contro il movimento. Le manifestazioni filo-palestinesi, partite dalla Columbia University di New York, si sono diffuse in diversi campus americani, compresi istituti prestigiosi come Harvard, Yale e Princeton. Sono stati effettuati decine di arresti di studenti e accademici che partecipavano alle manifestazioni, che denunciano il sostegno militare degli Stati Uniti a Israele e la catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza.

"Gli studenti delle università americane, donne e uomini, sono sotto la pressione della pseudo-democrazia del governo americano e sotto la violenza della falsa libertà di un governo che sta perdendo energia", ha criticato Sadr in un comunicato stampa.

"Oggi chiediamo di fermare la repressione delle voci che chiedono pace e libertà", ha insistito il religioso sciita, attore chiave della politica irachena, capace di mobilitare nelle strade milioni di suoi sostenitori con un tweet.

