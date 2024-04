Sparita la figlia di una coppia di miliardari della Silicon Valley

La figlia dei miliardari fondatori di Slack e Flickr è sparita dallo scorso fine settimana. La sedicenne Mint Butterfiled è stata vista l'ultima volta domenica a Bolinas, area al nord di San Francisco, dove vive la madre. Propria Caterina Fake è stata l'ultima a vederla e colei che ha lanciato l'allarme dopo aver trovato una lettera della figlia.

Alla polizia la donna ha detto che la ragazza potrebbe essere diretta a Tenderloin, uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco e l'epicentro della crisi del fentanyl in città.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l'adolescente è considerata un soggetto "a rischio" per i suoi precedenti tentativi di suicidio. "In questo momento non abbiamo alcuna informazione che indichi che Mint è stata presa contro la sua volontà. E' partita volontariamente", ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Marin, spiegando che la ragazza ha lasciato la casa nella notte fra domenica e lunedì e ha fatto perdere le sue tracce. "Non è chiaro coma si sia allontanata dall'abitazione visto che non aveva né un'auto né un cellulare. Aveva con sé una valigia e indosso dei pantaloni del pigiama di flanella, una felpa nera e un paio di stivali neri", hanno aggiunto gli agenti.

La ragazza - che si definisce non-binaria e preferisce l'utilizzo del pronome 'loro' - abita con la madre e frequenta una scuola privata nella Napa Valley. I suoi genitori si sono sposati nel 2001 e hanno divorziato nel 2007, lo stesso anno in cui Mint Butterfield è nata. Il padre, Stewart Butterfield, è uno dei fondatori di Slack, l'app di messaggini nata nel 2013 e venduta a Salesforce nel 2021 per 28 miliardi di dollari. La sua ricchezza è stimata da Forbes in circa 1,6 miliardi di dollari. Con la madre, Caterina Fake, ha poi fondato Flickr nel 2004, il servizio di immagini venduto a Yahoo! nel 2005 per 30 milioni.

Stewart Butterfield, che ha lasciato Slack nel 2022, è al momento sposato con Jean Rubio e la coppia ha due figli. Fake invece da quando ha venduto Flickr siede nel consiglio di amministrazione di varie startup tecnologiche.

Secondo indiscrezioni, Mint Butterfiled aveva problemi di droga da tempo e frequentava spesso l'area di Tenderloin, a San Francisco, famosa per i crimini violenti, l'elevato numero di senzatetto e un mercato della droga a cielo aperto. La polizia di Bolinas sta lavorando a stretto contatto con quella di San Francisco, ma gli sforzi degli ultimi giorni non hanno ancora portato alcun risultato. Senza successo finora anche la ricerca di indizi online su dove la ragazza possa trovarsi: i suoi account sono stati passati al setaccio senza che nulla di significativo emergesse. Al momento anche le indiscrezioni riportate dal Daily Mail sul fatto che la sedicenne sia stata vista a Larkspur Landing, a nord di San Francisco, si sono rivelate false. Gli agenti e gli investigatori comunque lavorano senza sosta, seguendo ogni pista disponibile nel tentativo di trovare la ragazza.



