Blinken, le proteste nei campus sono parte della nostra democrazia

Le proteste pro-Gaza sui campus americani sono "parte della democrazia": lo ha detto a Pechino il segretario di Stato Antony Blinken criticando però il "silenzio" da parte dei manifestanti della Columbia University e di altri atenei sui militanti palestinesi di Hamas che il 7 ottobre hanno attaccato Israele.

"Le proteste sono un marchio della democrazia. I nostri cittadini fanno conoscere le loro opinioni, la loro rabbia, ogni volta che pensano che sia necessario. Questo riflette la forza del nostro Paese", ha detto il segretario di Stato nella capitale cinese, dove le proteste non sono certo all'ordine del giorno.



Columbia, annacquata la risoluzione contro la presidente Shafik

Temendo le ripercussioni di un voto di censura sulla presidente Minouche Shafik, il senato accademico della Columbia ha annacquato il testo della risoluzione esprimendo "dispiacere" con una serie di decisioni tra cui quella di chiamare la polizia per arrestare studenti pro-palestinesi sul campus.

I membri dell'organizzazione che riunisce professori, studenti e personale dell'università, si sono resi conto che la censura di Shafik avrebbe portato quasi certamente alla sua rimozione dall'incarico assunto solo pochi mesi fa in un momento di grave crisi dell'istituzione.

Il timore è anche che la censura possa essere vista come una concessione alle pressioni di parlamentari repubblicani come lo

Speaker della Camera Mike Johnson che hanno chiesto le dimissioni di Shafik per non esser stata in grado di contenere le proteste.

Dietrofront per lo smantellamento dell'accampamento di protesta

La Columbia University ha fatto marcia indietro rispetto alla scadenza fissata alla mezzanotte scorsa (le 04:00 GMT di venerdì in Iatlia) per i manifestanti di smantellare un accampamento filo-palestinese di protesta, mentre altri campus universitari negli Stati Uniti si battono per impedire che le occupazioni prendano piede.

"I colloqui - ha detto Minouche Shafik, presidente dell'ufficio della Columbia University - hanno mostrato progressi e stanno continuando come previsto; noi abbiamo le nostre richieste, gli studenti hanno le loro".

