Arrestato il campione di scacchi russo Garry Kasparov

Il tribunale cittadino di Syktyvkar in Russia ha arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free Russia Forum (Frf), Garry Kasparov, insieme a diversi altri attivisti, con l'accusa di creare una "comunità terroristica", di finanziare "attività terroristiche" e di aver pubblicamente incitato al terrorismo. Lo riportano media russi e ucraini.

Sono stati arrestati anche l'attivista Yevgeniya Chirikova, l'ex direttore esecutivo del movimento di solidarietà russo Ivan Tyutrin e l'ex deputato Gennady Gudkov. Un procedimento penale è stato avviato nella Repubblica dei Komi, secondo fonti del Servizio di sicurezza federale russo. Kasparov è fuggito dalla Russia nel 2013 e attualmente vive a New York. Ha co-fondato l'Frf insieme all'attivista Ivan Tyutrin nel 2016. Il Forum si propone come un'alternativa intellettuale all'attuale regime politico in Russia. All'inizio di quest'anno Kasparov è stato aggiunto da Mosca a una lista di "terroristi ed estremisti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA