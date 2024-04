Una Corte russa ha respinto oggi un appello presentato dal giornalista americano Evan Gershkovich contro la sua detenzione provvisoria fino al 30 giugno. Lo riferisce un reporter dell'agenzia Afp che era presente in aula.

Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, è incarcerato in Russia dal marzo del 2023, in attesa di giudizio per l'accusa di spionaggio. L'estensione del periodo di detenzione era stato deciso il 26 marzo.



