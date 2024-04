Attacco con droni su Kharkiv, uccisi tre soccorritori

E' salito a cinque il bilancio dei morti, oltre a sei feriti (uno in condizioni critiche) per l'attacco russo avvenuto con droni Shahed nella notte tra mercoledì e giovedì, danneggiando diversi edifici residenziali in quartieri "densamente popolati".degli attacchi notturni sulla città di Kharkiv, nel nord dell'Ucraina.

Lo ha riferito su Telegram il il sindaco della città, Igor Terekhov. Sono stati colpiti due quartieri residenziali "densamente popolati". Tra le vittime ci sono tre operatori dell'emergenza, intervenuti sul posto per soccorrere i civili. L'attacco è avvenuto utilizzando i droni Shahed di fabbricazione iraniana.

I tre soccorritori sono stati colpiti mentre stavano svolgendo operazioni di soccorso di alcuni civili a seguito di un precedente attacco. Nella notte - riferisce Syniehubov - sono state registrate numerose esplosioni in città e numerosi droni russi sono stati segnalati nella zona.



