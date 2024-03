La campagna elettorale di Joe Biden corteggia i sostenitori di Nikki Haley, l'ex candidata repubblicana alla Casa Bianca. Lo spot, che sarà trasmesso in alcuni stati chiave, mostra Donald Trump criticare l'ex ambasciatrice all'Onu e dire di non aver bisogno dell'appoggio dei suoi sostenitori per vincere. "Se avete votato Nikki Haley, Donald Trump non vuole il vostro voto. Salvate l'America, unitevi a noi", è lo slogan ripetuto nel video.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA