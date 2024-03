Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia mongola Montsame

MONTSAME e ANSA hanno firmato oggi un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. L'accordo è stato firmato in collegamento virtuale, alla presenza dell'Ambasciatrice italiana a Ulan Bator Giovanna Piccarreta e del Ministro Consigliere dell'Ambasciata di Mongolia a Roma, Mandakhtsetseg Khatanbaatar.



Gli abbonati delle due Agenzie potranno disporre quindi di una più ampia offerta di servizi di informazione internazionale: i partner potranno utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



Per l'Ambasciatrice Giovanna Piccarreta, "l'Italia e la Mongolia condividono i valori della democrazia, dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani, a partire dalla libertà d'espressione e di stampa".

L'Ambasciatrice si è detta "particolarmente lieta di essere presente in occasione della firma di questo importante accordo tra le agenzie di stampa ANSA e MONTSAME, accordo che contribuisce ad avvicinare ancor più i nostri Paesi e i nostri cittadini, alla vigilia del 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Mongolia, che ricorrerà il prossimo anno".



Il Ministro Consigliere Mandakhtsetseg Khatanbaatar, dell'Ambasciata di Mongolia a Roma, ha espresso soddisfazione per l'accordo: "Al giorno d'oggi, lo scambio di notizie e informazioni tra nazioni e popoli è vasto e aperto, ma disporre di informazioni accurate e significative da fonti qualificate rimane una sfida. Nell'ambito della collaborazione tra MONTSAME e ANSA, i cittadini di Mongolia e Italia avranno la possibilità di sviluppare una migliore comprensione reciproca e legami più forti, ricevendo informazioni accurate e affidabili da fonti affidabili. L'Ambasciata sostiene e augura successo a questa cooperazione per condividere e mostrare la ricca storia, la cultura, il patrimonio e i risultati dei due Paesi all'interno delle rispettive comunità e al pubblico internazionale".



Per la direttrice generale di MONTSAME, Sodontogos Erdenetsogt, "la giornata di oggi segna un traguardo significativo per MONTSAME. Le nostre moderne relazioni diplomatiche, iniziate formalmente nel 1970, assieme ai nostri legami storici costituiscono una solida base per collaborazioni in vari campi. Sono fiduciosa che la partnership tra MONTSAME e ANSA non solo rafforzerà il legame tra i nostri Paesi, ma promuoverà anche la comprensione e la solidarietà tra i nostri popoli. Attraverso lo scambio regolare di informazioni e risorse, miriamo a facilitare una maggiore consapevolezza e apprezzamento delle reciproche culture, tradizioni e valori".

L'Amministratore Delegato Stefano De Alessandri ha dichiarato: "La nuova collaborazione instaurata con MONTSAME costituisce una nuova tappa della nostra strategia di crescita sul mercato internazionale, che arricchisce ulteriormente l'offerta di notizie per i nostri abbonati e clienti".



