Gli oltre 250 studenti sequestrati da uomini armati in un rapimento di massa nel nord-ovest della Nigeria all'inizio di questo mese sono stati rilasciati, ha detto domenica il governatore locale. "I bambini della scuola Kuriga rapiti sono stati rilasciati illesi", ha detto il governatore dello stato di Kaduna Uba Sani in una dichiarazione che non specifica come siano stati liberati.



