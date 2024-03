Kate, la stampa britannica fra "l'enorme shock" e il j'accuse ai "troll"

"L'enorme shock" confessato ieri in video da Kate per la scoperta di un'infida diagnosi di cancro - e condiviso da tutti coloro che nel Regno Unito o altrove hanno a cuore le vicende della famiglia reale britannica - domina oggi i titoli dei tabloid d'oltre Manica. Nell'unico Paese al mondo, forse, sulle cui prime pagine la notizia sulla salute della principessa di Galles, consorte dell'erede al trono William, precede quelle sulla strage terroristica di Mosca.

Notizia che si somma al tumore di re Carlo e che è in apertura pure sui giornali d'opinione: dal Telegraph, che punta anch'esso sullo "shock"; al Times, pronto a sottolineare l'ottimismo di Kate sul fatto che tutto "finirà bene"; sino al Guardian che viceversa evidenzia la pesante sfida della "chemioterapia" preventiva a cui la 42enne principessa si sta ora sottoponendo.

Fra i commenti, trova poi ampio spazio la denuncia delle illazioni e delle teorie cospiratorie alimentate nelle settimane scorse dall'attenzione morbosa di tanti di fronte al riserbo e a qualche passo falso di pr da parte del palazzo: attenzione attribuita ai "troll del web", senza troppa autocritica sulle intrusioni nella privacy altrui praticate regolarmente, magari in altre vicende, dalla stampa tradizionale del Regno, tabloid in testa.

Video L'annuncio choc di Kate: 'Ho un cancro ma combatto e William è con me'

La Bbc nota in ogni modo come la drammatica confessione pubblica a cui Kate è stata costretta per allentare le pressioni (tanto più dopo la denuncia del tentativo di spionaggio della sua cartella clinica da parte di dipendenti dell'ospedale in cui era stata operata all'addome a gennaio, la London Clinic) è destinata a "riscrivere la storia di questi mesi" su quanto accadutole: sulle ragioni del suo silenzio, sulle difficoltà di comunicazione di corte o su certe inspiegate 'sparizioni' di William. Mentre il conservatore Telegraph bolla semplicemente come "nauseante il trattamento inflitto per settimane a Catherine dai troll".

Troll a cui il Sun di Rupert Murdoch - schieratosi dall'inizio al fianco dei Galles - intima ora di "vergognarsi", mentre rassicura Kate di "non essere sola". E che pure il Mail prende di mira, non senza esaltare "i sorrisi che nascondono lo stoicismo" della principessa, l'impatto "devastante" della malattia della madre sui principini "George, Charlotte e Louis" o ancora "il dolore del principe William": erede al trono impegnato a riprendere "i suoi doveri" mentre affronta "insieme la battaglia contro il cancro di suo padre e di sua moglie".

Svelate le telefonate di Harry e Meghan a William e Kate

Il dramma del cancro di Kate, rivelato in video ieri, apre forse uno spiraglio di disgelo fra il suo consorte William, erede al trono britannico, e il fratello minore 'ribelle' Harry, dopo una lunga fase di recriminazioni incrociate seguite allo strappo del cadetto nel 2020 e una rottura dei rapporti personali descritta da più parti come pressoché totale fra i due figli di Carlo e Diana.

A sottolinearlo è oggi in particolare il Daily Mail, riprendendo notizie rimbalzate dai media Usa, il Paese in cui Harry e Meghan vivono da quasi 4 anni, stando alle quali i duchi di Sussex sono rimasti all'oscuro della diagnosi della 42enne principessa di Galles fino a ieri: ma si sono comunque affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente al telefono tanto lei quanto William. Il Mail non è in grado di confermare se si sia trattato di "chiamate vocali o in video", ma sottolinea che risultano esservi state due telefonate separate - a Kate e a William - fatte sia da Harry sia da Meghan. Telefonate nelle quali sono state espresse di persona quelle parole di conforto, solidarietà e augurio di pronta guarigione già manifestate attraverso una nota scritta ieri poco dopo la diffusione del video.

Nessuno si spinge a prevedere cosa tali piccoli gesti di sensibilità umana possano produrre in futuro, nel contesto di una Royal Family in difficoltà per i problemi di salute a ripetizione di questi mesi e a corto di membri attivi nella rappresentanza della monarchia: in particolare di figure giovani, dopo la polemica uscita di scena dei Sussex. I segnali comunque si sommano a quelli di riavvicinamento già mostrati da Harry nei confronti del padre, il 75enne re Carlo III: con la visita lampo compiuta a Londra quando era stato questi, nelle settimane scorse, ad annunciare d'essere alle prese con un cancro di natura imprecisata.

