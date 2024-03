La Romania concede l'estradizione nel Regno Unito di Andrew Tate

La giustizia rumena fa sapere che acconsente all'estradizione del controverso influencer Andrew Tate e di suo fratello Tristan nel Regno Unito, dove sono accusati di stupro e aggressione sessuale, ma solo dopo che avranno subito il processo in Romania per una vicenda di presunto traffico di esseri umani. I due sono stati di nuovo arrestati oggi dalla polizia rumena in esecuzione del mandato di cattura europeo emessi dalla giustizia britannica lo scorso 19 gennaio.

La polizia ha dichiarato in un comunicato di aver eseguito "due mandati di arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie del Regno Unito per la commissione di reati sessuali, di sfruttamento di persone sul territorio del Regno Unito". Il portavoce di Tate ha dichiarato in un comunicato che la coppia è stata arrestata.

I fratelli sono in attesa di giudizio in Romania con accuse separate di traffico di esseri umani, stupro e formazione di un gruppo criminale per lo sfruttamento sessuale delle donne



