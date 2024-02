Attacco di droni al largo dello Yemen, cargo britannico danneggiato

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Netanyahu: 'La guerra durerà finché uccideremo leader Hamas' - Notizie - Ansa.it

'Ci vorrà del tempo ma parliamo di mesi, non di anni. Non accettiamo le richieste di Hamas per gli ostaggi, il rapporto di scambio deve essere uguale alle intese precedenti' . Bufera alla Cnn: 'La linea è troppo filo-Israele'. L'Onu nomina una commissione indipendente sull'Unrwa, indagherà sulla neutralità dell'agenzia negli attacchi del 7 ottobre (ANSA)