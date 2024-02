Netanyahu: 'La guerra durerà finché uccideremo leader Hamas'

L'obiettivo di Israele è una vittoria completa su Hamas, avverte il premier Benjamin Netanyahu. "Uccideremo la leadership di Hamas - dice - , quindi dobbiamo continuare ad operare in tutte le aree della Striscia di Gaza". Parlando ad una riunione del Likud Netanyahu ha detto che non si deve porre fine alla guerra prima di allora: "Ci vorrà del tempo: ma parliamo di mesi, non di anni", ha aggiunto.

"Hamas ha delle richieste sugli ostaggi che non possiamo accettare - ha anche detto il premier israeliano -. Il rapporto di scambio fra ostaggi e detenuti palestinesi deve essere simile a quello dell'accordo precedente". Ed ha ribadito che Israele non farà un accordo "ad ogni prezzo". Nei precedenti accordi il rapporto è stato di un ostaggio per tre detenuti palestinesi.

Bufera alla Cnn: 'La linea è troppo filo-Israele'. Lo staff in rivolta sulla copertura della guerra a Gaza

Bufera alla Cnn: lo staff della rete all news protesta per la copertura distorta e controllata dall'alto del conflitto a Gaza. "Rigurgiti di propaganda sionista" e "censura della prospettiva palestinese" sarebbero alcune delle accuse mosse dalla redazione che parla addirittura di "malpractice giornalistica" nel come dai desk della Cnn la guerra scattata dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele viene presentata al mondo.

Secondo i giornalisti, ci sarebbero "diktat da parte della direzione" e un processo di approvazione del materiale pronto per essere mandato in onda: con il risultato di una copertura "altamente parziale" di quanto sta succedendo a Gaza, riporta oggi il quotidiano britannico Guardian in un servizio fiume di 16 pagine. "La maggioranza delle notizie dall'inizio della guerra è stata viziata da una partigianeria istituzionale all'interno del network a favore di Israele a prescindere da quanto accurato sia stato il lavoro dei giornalisti sul campo", ha rivelato una fonte.

Il Guardian basa la sua ricostruzione su resoconti di sei persone dello staff e una decina di memo interni e mail che indicherebbero come le decisioni quotidiane sulla copertura siano basate su precise direttive dei vertici al quartier generale di Atlanta, che includono severe restrizioni ad ogni citazione di Hamas, mentre le affermazioni del governo israeliano sarebbero prese per buone senza ulteriori verifiche. In aggiunta a questo, secondo le fonti del Guardian, ogni storia sul conflitto deve ricevere il nulla osta da parte della sede della rete a Gerusalemme prima della pubblicazione.

Ci sarebbe uno "scisma" all'interno della redazione che ad alcuni veterani ha ricordato quello seguito alle stragi dell'11 settembre, e molto "dissenso", al punto che alcuni giornalisti starebbero cercando lavoro fuori dalla rete. Il tono della copertura, secondo i reporter, sarebbe ispirato dal nuovo direttore e Ceo Mark Thompson, che si è insediato nel nuovo incarico due giorni dopo l'attacco del 7 ottobre.

E c'è chi alla Cnn ricorda le accuse rivolte al nuovo capo di essersi inchinato in più occasioni alle pressioni del governo di Israele quando era al timone della Bbc: tra i casi più celebri, la richiesta di trasferire Orla Guerin, una dei corrispondenti della rete più in vista, dal suo incarico a Gerusalemme nel 2015.

