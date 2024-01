A Monaco migliaia in piazza contro l'estrema destra

La polizia ha stimato in "almeno 80 mila" il numero di partecipanti alla manifestazione di Monaco di Baviera contro l'estrema destra mentre gli organizzatori parlano di 250 mila persone. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa ricordando che anche ad Amburgo, venerdì, la manifestazione anti-Afd era stata interrotta a causa dell'afflusso imprevisto (almeno 50 mila persone, 80 mila secondo gli organizzatori).

Come nel caso di Amburgo, anche a Monaco il motivo della sospensione è stata l'impossibilità di garantire la sicurezza a causa del numero di partecipanti molto superiore a quello previsto dai piani di sorveglianza della polizia. Il primo canale pubblico Ard ha precisato che ad essere stato annullato è stato un corteo per partecipare al quale si erano radunate troppe persone.

Molti manifestanti a Monaco hanno esposto cartelli contro le idee dell'estremismo di destra circa la "remigrazione", ossia l'espulsione di stranieri di etnia non-europea: 'Remigrate in ginocchio', 'Impariamo dalla storia invece di ripeterla', 'Nessuna tolleranza per l'intolleranza', 'AfD - un incubo per la Germania'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA