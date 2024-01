Netanyahu contro Biden sulla sovranità palestinese a Gaza. Guterres: 'Inaccetabile il rifiuto di 2 stati'

"Il rifiuto di accettare la soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e la negazione del diritto ad uno Stato per il popolo palestinese è inaccettabile". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres alla cerimonia di chiusura del 19esimo vertice del Movimento dei Non allineati a Kampala, in Uganda. "Ciò prolungherebbe indefinitamente il conflitto, che è diventato una grave minaccia per la pace e la sicurezza globale, esacerberebbe la polarizzazione e incoraggerebbe gli estremisti ovunque", ha sottolineato. "Il diritto dei palestinesi a costruire un proprio Stato deve essere riconosciuto da tutti".

"Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese". Questa - secondo l'ufficio di Netanyahu - la posizione ribadita da Benyamin Netanyahu nella conversazione di ieri con Joe Biden. Netanyahu - ha aggiunto l'ufficio riferendosi ai resoconti sul fatto che Netanyahu non si sia opposto alla soluzione dei 2 Stati - "ha ripetuto la sua posizione coerente da anni" annunciata anche in conferenza stampa il giorno prima del colloquio con Biden.

Raisi, 'crimini di Israele non rimarranno senza risposta'

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha promesso di punire Israele per l'attacco che ha ucciso cinque membri della Guardia rivoluzionaria iraniana a Damasco. "La Repubblica islamica non lascerà senza risposta i crimini del regime sionista", ha detto Raisi in una dichiarazione di condanna dell'attacco, secondo quanto riferito dall'emittente statale Irib citata dal Guardian.

A Tel Aviv migliaia contro governo Netanyahu, 'dimettiti'

Migliaia di persone stanno manifestando a Tel Aviv nel cuore della città con la richiesta di scioglimento della Knesset e l'indizione di nuove elezioni. 'Il governo di Benyamin Netanyahu deve andare a casa', è uno degli slogan più recitati nella protesta. "Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non creerà", ha detto, citato dai media, Yonatan Shamriz, il cui fratello Alon, ostaggio a Gaza, è stato per errore ucciso dall'esercito nella Striscia. La manifestazione è stata preceduta da un'altra svoltasi da ieri sera presso la casa del premier a Cesarea dalle famiglie dei rapiti.

In attacco Israele ucciso capo Guardie iraniane in Siria

Il capo dell'intelligence in Siria delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, il suo vice e altri due iraniani sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira un edificio a Damasco, hanno riferito i media locali di Teheran. "In un attacco condotto dal regime sionista, il capo dell'intelligence dei Guardiani in Siria e il suo vice, così come altri due membri di questa forza, sono stati uccisi", ha dichiarato l'agenzia locale Mehr.



Sale a dieci il numero delle vittime dell'attacco israeliano a Damasco. "Il bilancio delle vittime è salito a 10 dopo il recupero dei corpi ancora intrappolati sotto le macerie", ha dichiarato all'Afp il capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman. Nell'attacco è morto anche il capo dell'intelligence delle Guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e il suo vice.

Hamas, 'da Biden solo illusioni sullo Stato palestinese'

"Vendere l'illusione che Biden stia cercando di parlare dello Stato palestinese non inganna il nostro popolo". Lo ha detto il rappresentante di Hamas Izzat al-Richiq su Telegram respingendo così le affermazioni del presidente Usa su uno Stato palestinese. "Biden - ha aggiunto - è un partner a pieno titolo nella guerra del genocidio e il nostro popolo non si aspetta nulla di buono da lui".

Borrell, 'Israele ha finanziato Hamas per indebolire l'Anp'

"Hamas è stato finanziato dal governo israeliano nel tentativo di indebolire l'Autorità Palestinese". E' questo un passaggio del discorso che, nella giornata di ieri, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha fatto a Valladolid, dove all'università ha ricevuto una laurea honoris causa. Parole, quelle di Borrell, che secondo la stampa europea sono destinate a scatenare una nuova polemica sull'Alto Rappresentante e sulle sue posizioni sulla guerra in Medio Oriente. "L'unica soluzione è creare due Stati che condividano la terra per la quale stanno morendo da 100 anni", ha ancora sottolineato Borrell nella città iberica, evocando la possibilità che la soluzione "sia imposta dall'esterno".

Hamas, 'il bilancio dei morti a Gaza sale a 24.927'

Sale a 24.927 il bilancio delle vittime a Gaza da quando Israele ha iniziato a colpire la Striscia in risposta agli attacchi dei miliziani di Hamas il 7 ottobre scorso: lo riferisce il ministero della Sanità di Hamas, sottolineando che almeno 165 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, mentre 62.388 persone sono state ferite dall'inizio della guerra.

Israele lancia volantini a sud di Gaza con foto ostaggi

L'esercito israeliano ha lanciato migliaia di volantini nel sud di Gaza con le foto degli ostaggi ancora in cattività. Lo hanno riferito i media secondo cui nei volantini si chiede ai residenti di dare informazioni sul luogo in cui si trovano gli ostaggi tenuti dai gruppi terroristici, offrendo ricompense.

Wafa: 'Decine di morti a Gaza per bombardamenti di Israele'

L'agenzia Wafa ha riferito di "decine di palestinesi, tra cui donne e bambini, uccisi ed altri feriti in una salva di attacchi israeliani di artiglieria su Gaza". Secondo la stessa fonte "una serie di case, edifici e appartamenti residenziali e proprietà pubbliche e private sono state colpite e danneggiate gravemente". Le zone sono quelle vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

