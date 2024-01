Margrethe abdica, il figlio è re Federico X di Danimarca

La regina Margrethe di Danimarca oggi ha formalmente abdicato cedendo il trono al figlio, che diventa re Federico X. Oltre centomila persone hanno partecipato all'evento, come hanno mostrato le immagini televisive.

La sovrana 83enne ha firmato la sua dichiarazione di abdicazione al Consiglio di Stato presso il Palazzo di Christiansborg, con il figlio 55enne seduto alla sua destra. La la folla che l'ha acclamata è comparso un piccolo pupazzo a forma di canguro, perché la neo regina Mary è nata a Hobart, in Tasmania (Australia).

"Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca": il nuovo re Frederik X ha parlato dal balcone del Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento, rendendo noto il suo motto subito dopo essere stato proclamato dalla premier Mette Frederiksen.

Dopo aver chiesto un triplo applauso per la regina Margrethe che ha abdicato in favore del figlio alle centinaia di migliaia di danesi accorsi nella piazza per assistere alla cerimonia, la primo ministro ha ripetuto per tre volte: "Lunga vita a Sua Maestà re Frederik X". Il monarca, emozionato, in lacrime ma sorridente, nel suo discorso davanti ai cittadini ha ringraziato la madre: "Sarà sempre ricordata come una reggente fuori dal comune. Come pochi altri, mia madre è riuscita a diventare un tutt'uno con il suo regno", ha detto mentre la gente in piazza esplodeva in applausi.

"Oggi il trono passa di mano. La mia speranza è di diventare il re unificatore di domani. È un compito che ho affrontato per tutta la vita. Una responsabilità che assumo con rispetto, orgoglio e grande gioia", ha detto. Sul balcone sono poi arrivati la regina Mary, la moglie australiana del re vestita di bianco, e i quattro figli. Alla loro uscita, dopo il bacio tra i due sovrani, i saluti, Re Frederik si è messo la mano sul cuore come gesto di ringraziamento verso i sudditi che hanno sventolato le bandierine danesi acclamandolo.



