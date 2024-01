Attacco hacker ucraino, parte di Mosca senza internet e tv

Un gruppo di hacker ucraini, probabilmente con il supporto dell'intelligence, ha violato il provider internet di Mosca 'M9com' e ha 'demolito' i server con il risultato che parte della capitale russa è rimasta senza internet e Tv.

Lo hanno riferito fonti a Rbc-Ucraina aggiungendo che circa 20 terabyte di dati sono stati cancellati. Inoltre, gli hacker hanno scaricato più di 10 Gb di dati dal server di posta dell'azienda e dai database dei clienti, che sono stati resi disponibili online. Gli hacker dicono le fonti, hanno agito per vendicare l'attacco informatico del 12 dicembre alla società di telecomunicazioni ucraina Kyivstar.

Kiev, mille città e villaggi ucraini sono senza elettricità

L'operatore della rete elettrica ucraina Ukrenergo ha affermato che il rigido clima invernale ha lasciato più di 1.000 città e villaggi senza elettricità in nove regioni, poiché il sistema energetico è stato indebolito dagli attacchi russi. Lo riporta il Guardian.

L'operatore ha affermato che il consumo di elettricità ha raggiunto i massimi livelli di questa settimana poiché le temperature sono scese a circa -15 gradi in molte parti del Paese.

"Il livello dei consumi continua a crescere a causa del notevole calo della temperatura in tutto il Paese", si legge su Telegram. L'Ucraina ha dovuto importare elettricità dalle vicine Romania e Slovacchia per poter soddisfare la domanda, ha affermato Ukrenergo.

Kiev: '520 bambini uccisi dall'inizio della guerra'

Almeno 520 bambini sono stati uccisi in Ucraina dalle forze russe dall'inizio dell'invasione e oltre 1.191 sono rimasti feriti: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio della Procura generale del Paese, come riporta Ukrinform. "Fino alla mattina del 9 gennaio 2024, secondo i dati ufficiali dei procuratori minorili, 520 bambini sono stati uccisi e più di 1.191 sono rimasti feriti" in Ucraina dall'inizio della guerra, si legge nel messaggio. La maggior parte dei bambini (504) sono stati uccisi o feriti nella regione di Donetsk.

Ucraina: 41 attacchi nella regione di Kherson in 24 ore

Le forze russe hanno lanciato 41 attacchi nella regione di Kherson (sud) nelle ultime 24 ore prendendo di mira aree residenziali: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform.

"Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi e ha sparato 182 colpi di mortaio, artiglieria, (lanciamissili) Grad, carri armati e velivoli senza pilota. L'esercito russo ha preso di mira le aree residenziali delle città e dei villaggi della regione", ha scritto Prokudin, secondo il quale non si registrano vittime civili. Nella serata di ieri le truppe russe hanno bombardato il centro di Kherson.

