Nel terzo anniversario dell'assalto al Capitol, Donald Trump ha definito "ostaggi" gli assalitori incarcerati promettendo di graziare molti di loro quando in novembre verra' eletto "per la terza volta" alla Casa Bianca, come ha detto in un comizio in Iowa ribadendo la bugia delle elezioni rubate nel 2020.

