Erdogan: 'Netanyahu si comporta come Hitler'. La replica: 'Pensi al genocidio dei Curdi'

Botta e risposta tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

"Quello che fa Netanyahu non è da meno rispetto a quello che ha fatto Hitler", ha detto Erdogan durante una cerimonia ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt, contestando gli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza. "Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, per questo motivo non alzano la loro voce", ha aggiunto il leader turco. Durante il suo discorso, Erdogan ha anche criticato le "università in Occidente", dove "c'è stata una caccia alle streghe contro coloro che hanno criticato Israele".

A stretto giro è arrivata la replica di Netanyahu. ''Proprio Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al regime, è l'ultimo che ci può fare prediche'', ha affermato il premier israeliano. ''Il nostro è l'esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l'organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo. Hamas-Isis, che si è macchiata di crimini contro la umanità e che Erdogan invece loda, offrendo anche ospitalità ai suoi dirigenti'', ha evidenziato Netanyahu.

Blinken torna in Medio Oriente la prossima settimana

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è atteso in Medio Oriente la prossima settimana. Lo riporta un giornalista di Axios su X citando fonti americane e arabe. Blinken dovrebbe visitare Israele, la Cisgiordania, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar.

Attacco israeliano a un campo profughi, 6 morti in Cisgiordania

L'emittente araba Al Jazeera riporta che almeno sei persone sono morte in un attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania.

Ci sono anche diversi feriti, secondo la televisione libanese Al Mayadeen. Nell'area sono in corso battaglie tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e la resistenza palestinese locale, aggiunge l'emittente.

Al Jazeera ha riferito che l'Idf sta conducendo nelle ultime ore raid in diverse città e villaggi della Cisgiordania nelle zone di Tulkarem, Nablus, Hebron e Qalqilya.

