La Camera Usa autorizza l'indagine per l'impeachment di Biden

La Camera americana a maggioranza repubblicana ha autorizzato l'indagine per l'impeachment di Joe Biden. La risoluzione per formalizzare l'inchiesta di impeachment è stata approvata con 221 voti a favore e 212 voti contrari.

I repubblicani "perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento". Lo afferma Joe Biden commentando l'autorizzazione della Camera americana all'indagine per il suo impeachment.

"Mio padre non e' stato coinvolto in nessuna delle mie attivita', i repubblicani stanno tentando di trasformare in tenebre la luce dell'amore di mio padre per me": lo ha detto Hunter Biden parlando ai reporter davanti a Capitol Hill prima di dirsi pronto a deporre oggi a porte chiuse alla Camera, ma denunciando che "i repubblicani non vogliono un processo aperto dove la gente vede le loro tattiche".

