A Oslo la cerimonia di consegna del Nobel per la pace, sedia vuota per Narges Mohammadi

Nel municipio a Oslo la cerimonia per la consegna del Nobel per la Pace ma una sedia sul palco rimane vuota: l'attivista iraniana premiata Narges Mohammadi è in carcere in Iran. I figli gemelli, Kiana e Ali di 17 anni, sono presenti e saranno loro a ritirare il premio e leggeranno il discorso di ringraziamento scritto dalla madre.

Narges Mohammadi ha condannato in un messaggio il "regime religioso tirannico e misogino" dell'Iran. Strenua oppositrice dell'obbligo di indossare l'hijab per le donne e della pena di morte nel Paese, Mohammadi è detenuta dal 2021 e non ha potuto ricevere di persona il prestigioso premio.

L'attivista iraniana ha iniziato un nuovo sciopero della fame oggi.

Intanto le autorità iraniane hanno impedito di partire per Parigi per ritirare il Premio Sakharov ai genitori e al fratello della 22enne Mahsa Amini, la giovane curda-iraniana morta l'anno scorso mentre era sotto la custodia della polizia morale per avere indossato il velo non correttamente. Il premio è stato assegnato postumo alla giovane vittima. Lo ha dichiarato all'Afp l'avvocato della famiglia in Francia. "Ai familiari è stato vietato di salire sul volo che li avrebbe portati in Francia nonostante avessero il visto", ha detto Chirinne Ardakani. "I loro passaporti sono stati confiscati", ha aggiunto.

