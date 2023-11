La tregua vacilla, Israele: 'Se Hamas non libera gli ostaggi in 24 ore è guerra'

11:02

Il Forum delle famiglie ha indetto alle 19 (le 18 in Italia) di stasera a Tel Aviv una manifestazione per marcare i 50 giorni "di inferno" in cattività degli ostaggi, circa 200, ancora nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre. Lo ha fatto sapere lo stesso Forum aggiungendo che si prevede una partecipazione di circa 50.000 persone da tutta Israele, comprese le parti più lontane come Eilat. La manifestazione si svolgerà in quella che è stata rinominata 'Piazza degli ostaggi', di fronte al Museo di Tel Aviv e davanti al Ministero della Difesa