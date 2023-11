Olanda al voto, elezioni sul filo del rasoio

Seggi aperti dalle 7:30 di stamani per una delle elezioni più imprevedibili della storia recente dell'Olanda: secondo i sondaggi, sono quattro i candidati che hanno la possibilità di sostituire il premier Mark Rutte, al potere da un record di 13 anni.

Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato dalla società I&O Research e diffuso dai media nazionali, il Pvv guidato dal leader xenofobo Geert Wilders si è portato in testa con 28 seggi parlamentari sui 150 contesi, tallonato dai liberali-conservatori di centrodestra (Vvd) della leader anti-migranti dalle origini curde e ministra della Giustizia uscente, Dilan Yesilgoz, e dall'alleanza Socialdemocratici-Verdi (PvDA-GL) - in risalita - dell'ex vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, entrambi con 27 seggi.

Resta invece indietro, seppur stabile a 21 seggi, il Nuovo contratto sociale (Nsc) fondato dall'outsider cristiano-democratico Pieter Omtzigt.

Si vota fino alle 21:00, quando verranno pubblicati gli exit poll. La formazione di una coalizione di governo nel Paese richiede solitamente mesi.

L'affluenza alle 10:30 alle elezioni politiche nei Paesi Bassi era del 14%, in calo rispetto al 15% registrato nel 2017. Lo attesta l'agenzia di ricerca Ipsos, secondo quanto riferito dai media nazionali.

Le ultime elezioni politiche olandesi si sono svolte nel 2021, ma con modalità differenti a causa della pandemia del Covid-19. In quell'occasione è stato possibile votare per tre giorni e gli elettori si sono espressi in maggior numero per corrispondenza, con un'affluenza finale del 78,7%. L'agenzia di ricerca ha pertanto deciso di confrontare i dati con quelli del 2017, quando si registrò un'affluenza finale dell'81,9%.

Le urne resteranno aperte fino alle 21. Subito dopo verranno pubblicati i primi exit poll.



Il premier uscente olandese, Mark Rutte, ha votato questa mattina nel seggio della scuola elementare Wolters a L'Aja, la sua città natale. La sua scelta è andata alla candidata considerata la sua erede, Dilan Yesilgoz, leader dei liberali di centrodestra del Vvd. "È tempo di una nuova generazione! Oggi scelgo Dilan Yesilgoz con piena convinzione. Andate a votare anche voi!", ha scritto il primo ministro su X, postando una foto in cui è ritratto mentre inserisce la scheda elettorale nell'urna.

Al potere dall'ottobre 2010, Rutte è il capo di governo più longevo nella storia dei Paesi Bassi. A luglio il suo quarto esecutivo è caduto dopo un lungo negoziato sulle nuove misure da mettere in campo sulla migrazione e l'asilo.

Il Vvd, stando ai diversi sondaggi diffusi negli ultimi giorni, è tra i favoriti per la aggiudicarsi la vittoria e potrebbe ottenere tra i 26 ed i 29 seggi sui 150 contesi.

