Zelensky: 'La guerra non è un film, non finirà presto'

La guerra "non è un film" e "non finirà così rapidamente come vorremmo": lo ha detto Volodymyr Zelensky, sottolineando che l'Ucraina "non si arrenderà" ai russi. Il presidente, riporta il sito web del suo ufficio, ha parlato durante un incontro a Kiev con l'amministratore delegato della Fox Corporation, Lachlan Murdoch, e i giornalisti di Fox News.

Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, è arrivato questa mattina a Kiev per rassicurare l'Ucraina che Washington continuerà a sostenere la sua lotta contro le forze d'invasione russe.

Austin "si è recato in Ucraina oggi per incontrare i leader ucraini e rafforzare il convinto sostegno degli Stati Uniti alla lotta per la libertà dell'Ucraina", ha reso noto il Pentagono. La visita non era stata annunciata per motivi di sicurezza.

"Le discussioni si concentreranno sull'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra Stati Uniti e Ucraina, inclusa la garanzia che le forze armate ucraine abbiano le capacità sul campo di battaglia di cui hanno bisogno sia per l'inverno sia per difendere il loro Paese da future minacce russe", ha affermato in un comunicato il servizio stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Inoltre, Austin incontrerà i leader ucraini e rafforzerà il sostegno degli Stati Uniti alla lotta per la libertà del Paese. Il segretario alla Difesa sottolineerà il continuo impegno degli Stati Uniti nel fornire a Kiev assistenza in materia di sicurezza di cui ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa, discutendo anche una visione a lungo termine per la futura forza dell'Ucraina, prosegue la nota. Questa settimana, Austin ospiterà virtualmente dal Pentagono anche il 17mo incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, con la partecipazione di quasi 50 nazioni.



Ucraina: Zelensky licenzia la comandante delle Forze mediche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato ieri la comandante del Comando delle forze mediche Tetiana Ostashchenko, sostituendolo con Anatoly Kazmirchuk. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky nel suo discorso quotidiano alla nazione.

Fino ad ora Kazmirchuk era a capo del Centro clinico medico militare nazionale a Kiev. Secondo i media locali, la Ostashchenko è stata licenziata in seguito a ripetute richieste in tal senso da parte di paramedici e volontari ucraini. A luglio la deputata Solomiia Bobrovska aveva affermato che il Comando delle forze mediche non aveva acquistato alcun kit di pronto soccorso nel 2023 e che quelli forniti attraverso gli aiuti internazionali non erano stati adeguatamente controllati. "Abbiamo bisogno di un livello di supporto medico per i nostri soldati totalmente nuovo", ha detto Zelensky.

'Scoperti altri 2 superyacht usati da Putin, sono 10 in tutto'

Gli investigatori del sito 'Dossier', creato dell'ex oligarca russo ora in esilio Mikhail Khodorkovsky, hanno scoperto altri due superyacht utilizzati da Vladimir Putin e dal suo entourage: il totale degli yacht del leader russo sale così a 10, come riporta Ukrainska Pravda.

Secondo il rapporto, i 2 yacht sono il Victoria di 71 metri e l'Orion di 38 metri. In particolare, il Victoria si troverebbe attualmente in riparazione in un cantiere navale turco che prepara le navi per la flotta militare del Paese membro della Nato. Il superyacht, secondo 'Dossier', ha lasciato Sochi il 21 ottobre e due giorni dopo era ormeggiato a ovest di un cantiere navale di Istanbul. La mattina del 25 ottobre, si è spostato al molo, ha spento il trasmettitore Ais (Automatic identification system) ed è scomparso dai radar. Gli investigatori sono riusciti a individuarlo con l'aiuto di un drone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA