G7 a Tokyo, Tajani partecipa alla riunione dei ministri degli Esteri

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è atterrato a Tokyo dove parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, in programma oggi e domani, durante la quale il vicepremier raccoglierà il testimone della presidenza del G7 per il 2024.

Al centro della riunione la situazione in Medio Oriente, l'Ucraina ma anche altri dossier come l'Indo-pacifico. A margine della riunione ministeriale, Tajani avrà incontri bilaterali con colleghi dei Paesi del Gruppo e incontrerà rappresentanti di aziende italiane che si trovano in questi giorni a Tokyo per partecipare alla XXXIII Assemblea Generale dell'Italy-Japan Business Group (Ijbg).



