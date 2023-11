Abu Mazen: 'L'Anp si assumerà le responsabilità nel quadro di una soluzione politica globale'

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha chiesto di fermare la "violenza estremista" contro i palestinesi in Cisgiordania, durante l'incontro con il presidente palestinese Abu Mazen a Ramallah. E ha detto che gli abitanti della Striscia di Gaza non devono essere "sfollati con la forza". E' il primo incontro tra i due da quando c'è il conflitto tra Israele e Gaza.

L'Autorità nazionale palestinese (Anp) "si assumerà tutte le sue responsabilità" per la Cisgiordania, Gerusalemme est e Gaza - ha detto il presidente Abu Mazen - nel quadro "di una soluzione politica globale".

Abu Mazen nell'incontro con Blinken ha chiesto "la sospensione immediata della guerra devastante e l'accelerazione della fornitura di aiuti umanitari, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante, a Gaza". "Ci incontriamo di nuovo - ha aggiunto - in circostanze estremamente difficili, e non ci sono parole per descrivere la guerra di genocidio e distruzione a cui è sottoposto il nostro popolo palestinese a Gaza per mano della macchina da guerra israeliana, senza riguardo alle regole di diritto internazionale". "Come possiamo rimanere in silenzio sull'uccisione di 10mila palestinesi, tra cui 4mila bambini, decine di migliaia di feriti e la distruzione di decine di migliaia di unità abitative, infrastrutture, ospedali, centri di accoglienza e serbatoi d'acqua", ha aggiunto. "Ciò che sta accadendo in Cisgiordania e a Gerusalemme non è meno orribile, in termini di uccisioni e attacchi a terre, persone e luoghi sacri, per mano delle forze di occupazione e dei coloni terroristi, che commettono crimini di pulizia etnica, discriminazione razziale e la pirateria dei fondi".

Nei giorni scorsi Blinken aveva dichiarato in un'audizione al Congresso: "Ad un certo punto, ciò che avrebbe più senso sarebbe che un'Autorità Nazionale Palestinese efficace e rivitalizzata avesse il governo e, in ultima analisi, la responsabilità della sicurezza per Gaza". Questi commenti - ricorda il giornale - hanno segnato la prima volta in cui l'amministrazione Biden ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio che l'Autorità Palestinese ritorni nella Striscia di Gaza, dopo aver sollevato privatamente l'idea con i partner regionali durante la guerra tra Israele e Hamas.

