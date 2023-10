Appello di Hamas alla mobilitazione in suo sostegno

04:30

L'ex generale e consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, HR McMaster, ha dichiarato alla Bbc che vede un'invasione israeliana di terra a Gaza come inevitabile, dato che Hamas rappresenta una "minaccia esistenziale" per lo Stato ebraico. "Israele manterrà la sua promessa di schiacciare Hamas", ha detto McMaster a Radio 4 The World Tonight descrivendo l'obiettivo come "raggiungibile". A suo avviso gli ostaggi presi da Hamas creano una necessità ancora maggiore di un'invasione di terra. "Non vedo alcuna via d'uscita per Israele se non quella di occupare temporaneamente almeno parti se non tutta Gaza", ha affermato McMaster, in servizio sotto l'ex presidente americano Donald Trump dal 2017 al 2018. L'ex generale ha aggiunto che se Hezbollah iniziasse ad attaccare Israele da nord, gli Stati Uniti dovrebbero "intervenire" in nome del suo alleato. "Penso che se si aprisse un secondo fronte con quei 110.000 missili che Hezbollah ha puntato contro Israele, le possibilità di un coinvolgimento diretto degli Usa sarebbero piuttosto alte".