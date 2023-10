Bombe russe su Kupiansk, 51 morti e immagini orribili

Il bombardamento russo sul villaggio di Groza, vicino a Kupiansk, nella regione di Kharkiv, ha lasciato un bilancio di 51 morti e un numero ancora non precisato di feriti. Lo riporta su Telegram il ministro degli Interni ucraino Igor Klimenko, chiarendo che "uno dei feriti è morto mentre riceveva le cure mediche". "Secondo i primi accertamenti, la struttura è stata colpita da un Iskander", un missile russo di corto raggio, ha spiegato il ministro

Klimenko ha spiegato che i russi hanno bombardato un bar e un negozio del villaggio, mentre in quel luogo si stava svolgendo una veglia funebre. "Era un negozio con un caffè nelle vicinanze. C'era gente del posto nel negozio e gente del posto nel bar, dove si teneva la veglia funebre di un abitante del villaggio. In totale, c'erano circa 60 persone sul posto. Tra i morti c'è una bambina di 6 anni".

Da parte sua Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha postato senza censura

sulla piattaforma X le immagini dei corpi delle vittime del bombardamento russo su Groza, villaggio vicino a Kupiansk,

sostenendo che la leadership del social network "probabilmente ne limiterà la portata", ma che questo "è un promemoria per tutti coloro che sono disposti a sorridere e a stringere la mano al criminale di guerra Putin alle conferenze internazionali".

Un'annotazione anche per "tutti coloro che sono disposti a postare meme e a prendere in giro gli ucraini", ha scritto

Podolyak riferendosi a Elon Musk che ne aveva postato uno proprio nei giorni scorsi. "Un promemoria per tutti coloro che vogliono vendere qualcosa alla Russia e tornare ai sanguinosi affari di sempre. La Russia di Putin è un vero male, e questa non è solo una metafora o un modo di dire. Dobbiamo sconfiggerla. Insieme. Tutto il mondo civilizzato", conclude il consigliere del presidente ucraino.

L'inviato Onu per l'Ucraina ha condannato l'attacco russo di Kupiansk. "Sono sconvolto dalle notizie di un attacco russo che, poco fa, ha devastato il villaggio di Groza, nella regione di Kharkiv, uccidendo decine di civili. Le immagini che arrivano dalla località, dove vivono poco più di 300 persone, sono assolutamente terrificanti", ha sottolineato Denise Brown in una nota.

Da Granada, dove partecipa al vertice della Comunità politica europea (Cpe) Zelensky aveva già denunciato su Telegram un nuovo "crimine russo chiaramente brutale", nelle ultime 24 ore, "un attacco missilistico contro un normale negozio di alimentari, un attacco terroristico completamente deliberato", a Kupiansk, nella regione di Kharkiv.

"La Russia ha bisogno di questo e di altri attacchi terroristici simili per una sola cosa: rendere la sua aggressione genocida la nuova normalità per il mondo intero", ha segnalato Zelensky. "Il terrore russo deve essere fermato" ha aggiunto, sottolineando che "chiunque aiuti la Russia a eludere le sanzioni è un criminale. Chiunque sostenga ancora la Russia sta sostenendo il male".

"Ringrazio ogni leader, ogni nazione che ci sostiene nella difesa della vita - ha detto Zelensky, che oggi è a Granada per il vertice della Comunità politica europea - Ora stiamo parlando con i leader europei, tra le altre cose, di rafforzare la nostra difesa aerea, di rafforzare le nostre forze armate e di proteggere il nostro Paese dal terrore. E risponderemo ai terroristi. Assolutamente giusto. E potente" .

In questo momento il punto del fronte più difficile è nella zona di Lyman-Kupiansk, nel Donetsk, area dove l'esercito russo ha concentrato 110 mila soldati, 1.085 carri armati, 2.000 veicoli corazzati, 700 unità di sistemi di artiglieria e mezzo migliaio di cannoni semoventi: lo ha detto alla tv pubblica il capo ufficio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine Ilya Yevlash, citato da Rbc-Ucraina. Attualmente sono in corso pesanti anche sul fronte meridionale, ma nessuno dei due eserciti sta guadagnando terreno, ha dichiarato Oleksandr Shtupun, portavoce delle forze ucraine nel Sud

Nella notte, inoltre, l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina utilizzando droni Shahed, solo nel Sud del Paese ne sono state distrutte diverse decine, ha detto alla tv pubblica il capo ufficio stampa del coordinamento delle forze ucraine Sud Natalya Humenyuk, citata da Unian. "La notte è stata inquietante, il terrore nelle regioni continua. Nella nostra area di responsabilità, ossia nelle le regioni meridionali e sudorientali, 24 droni sono stati distrutti, ancora non sappiamo quali sono i danni", ha dichiarato. Il governatore di Mykolaiv Vitaly Kim ha aggiunto che 24 droni su 29 sono stati abbattuti.

'Kherson sotto il fuoco incessante, oggi morti due civili'

Dopo la pioggia di proiettili di ieri, l'esercito russo ha nuovamente bombardato oggi Kherson, città dell'Ucraina meridionale, due persone sono rimaste uccise tra cui un operaio del servizio giardini: lo ha riferito il capo dell'ufficio presidenziale Andry Yermak. Il capo militare della città Roman Mrochko ha spiegato che l'attacco russo ha preso di mira le aree residenziali nel centro di Kherson. Le vittime sono un uomo e una donna di 50 anni. Nelle ultime 24 ore la regione di Kherson la regione di è stata attaccata dalle truppe del Cremlino per 78 volte, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin su Facebook.

Mosca recluta in questo periodo 38mila volontari

Più di 38mila volontari sono stati reclutati per la guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, come riporta Tass. "Volontari. In questo periodo abbiamo reclutato 38mila volontari - afferma Shoigu - le persone sono altamente motivate e pronte a svolgere compiti di combattimento. Alcuni hanno già esperienza di combattimento, perché molti dei volontari, dopo aver completato un contratto di sei mesi, firmano il secondo, e ci sono quelli che firmano il terzo", ha detto Shoigu dopo un incontro con i comandanti dei gruppi tattici.

Londra: 'Mosca vuole distruggere le navi con il grano ucraino'

Londra accusa la Russia di voler sabotare le navi con grano ucraino piazzando mine marine vicino ai suoi porti sul Mar Nero: il ministro degli Esteri James Cleverly ha dichiarato che Mosca ha "preso di mira in modo pernicioso" le navi, "il mondo ci osserva, vediamo bene i cinici tentativi di Mosca di addossare a Kiev la responsabilità dei loro attacchi". Lo riporta il Guardian. In base a informazioni declassificate, Londra ha dichiarato che la Russia non vuole attaccare direttamente con missili le navi, ma cerca di distruggerle di nascosto. Cleverly ha detto di volerlo rendere pubblico per dissuadere Mosca dall'attuare il piano.

