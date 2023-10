Kuleba, a Granada Zelensky ha ottenuto sistemi difesa aerea

L'Ucraina riceverà più sistemi di difesa aerea dopo gli incontri bilaterali del presidente ucraino Vladimir Zelensky a margine del vertice di Malaga. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba in tv, come riporta Rbc Ukraine. "Il presidente ha accordi specifici, non posso esprimerli ora, ma altri sistemi simili saranno in Ucraina a seguito della visita del presidente a Granada", ha detto il ministro.

E, da Granada - dove partecipa al vertice della Comunità politica europea (Cpe) - Zelensky ha detto che "la Russia sta cercando di

congelare la situazione. Se ci riesce, ci sarà un nuovo momento critico: il 2028. Se si permette alla Russia di adattarsi ora, entro il 2028 avrà ripristinato il potenziale militare che abbiamo distrutto e sarà abbastanza forte da attaccare i Paesi al centro della sua espansione. Oltre all'Ucraina, si tratta sicuramente degli Stati baltici e di altri Paesi in cui sono presenti contingenti russi. I nostri dati di intelligence sono chiari. Sta imparando dai propri errori e si sta preparando ad andare avanti".

"Non dobbiamo permettere a Putin di destabilizzare altre parti del mondo e i nostri partner con l'obiettivo di rovinare la potenza dell'Europa. Putin vuole un'Europa che non sia più un territorio di libertà e democrazia. Dobbiamo aumentare la pressione politica e le sanzioni, in modo

che la Russia non possa diffondere il caos. La presenza della Russia, dei suoi militari o dei suoi proxy nel territorio di qualsiasi altro Paese è una minaccia per tutti noi. Dobbiamo lavorare insieme per spingere la Russia fuori dal territorio di altri Paesi", ha aggiunto il presidente ucraino.

In quanto alla situazione a Washington, Zelensky ha detto che "ora, vedo che l'Europa sta seguendo la crescente tempesta politica in America. L'Europa ha la sua forza e il suo ruolo globale. Per quanto riguarda le tempeste politiche...ho fiducia nell'America. È un popolo forte,

con istituzioni forti e una democrazia forte". "L'Europa non abbassi le vele per aspettare la fine della tempesta, ma sia insieme all'America per proteggere i nostri valori comuni e la libertà. Il sostegno reciproco, sia in tempi di calma che in tempi di sfide per la sicurezza, è l'essenza del partenariato transatlantico", ha aggiunto.

D'altra parte, il premier spagnolo Pedro Sánchez, durante il suo incontro con Zelensky, ha promesso più aiuti militari e più generatori di corrente, viste le nuove necessità dell'Ucraina per far fronte all'offensiva russa prevista con l'arrivo dell'inverno. E la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che "un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha lanciato un attacco contro il suo vicino pacifico. Questo attacco va avanti da 588 giorni! È nostro obbligo aiutare l'Ucraina a far prevalere il diritto sulla forza. È nostro obbligo garantire che l'architettura della sicurezza europea venga ristabilita, affinché in questo continente possano vivere tutti gli europei in pace e libertà. Questo obiettivo condiviso deve guidarci in tutto il nostro lavoro qui nella Cpe".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA