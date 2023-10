Polonia: la 'marcia di un milione di cuori' di Tusk

La manifestazione antigovernativa 'marcia di un milione di cuori' a Varsavia ha raccolto "centinaia di migliaia" di persone. Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione polacca Donald Tusk rivolgendosi alla folla nel centro della capitale. "Quando vedo queste centinaia di migliaia di volti sorridenti, ho la sensazione che stia arrivando un momento di svolta nella storia della nostra patria", ha detto Tusk ai sostenitori, in vista delle elezioni generali del 15 ottobre.

"Sarà una delle manifestazioni più grandi degli ultimi anni in Europa. Sarà uno dei più grandi eventi della politica polacca dalla riconquista dell'indipendenza", ha affermato Tusk. "Tutti quelli che vogliono una Polonia migliore si presenteranno. Qualcuno dirà che è uno slogan, ma tutti coloro che hanno la Polonia nel cuore dovrebbero voler dimostrare che ci credono e che ne hanno la forza", ha detto Tusk in un'intervista andata in onda ieri sera sull'emittente polacca Tvn.

