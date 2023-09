La nave scuola Amerigo Vespucci approda in Brasile

L'Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina militare italiana, sta per approdare in Brasile, dove sarà visitabile gratuitamente dalla popolazione nei porti di Fortaleza e Rio de Janeiro.

Le tappe fanno parte di un giro del mondo dell'"ambasciata galleggiante" d'Italia, iniziato il 1 luglio con partenza dal porto di Genova e ritorno previsto per febbraio 2025, dopo aver attraversato cinque continenti, tre oceani, 28 Paesi e 31 porti.

Oltre all'originario obiettivo di offrire attività formative agli studenti dell'Accademia navale italiana e del Collegio navale, per i brasiliani sarà l'occasione di visitare un veliero storico, che racchiude il meglio delle tradizioni marinare e tutti i simboli che rappresentano la cultura italiana.





La nave arriverà il 4 ottobre a Fortaleza, capoluogo del Cearà, e resterà al Molo 106 del Porto di Mucuripe fino all'8 ottobre, quando riprenderà il suo viaggio, diretta a Rio de Janeiro.

In questi giorni, l'ambasciata d'Italia a Brasilia, insieme alla rete diplomatica, ha organizzato una serie di iniziative con le autorità locali brasiliane per favorire l'intensificazione delle relazioni bilaterali tra Italia e Brasile a livello istituzionale, accademico, scientifico, tecnologico e culturale.



