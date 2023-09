Ucraina, filorussi denunciano missili ucraini su Sebastopoli

L'Ucraina ha lanciato un attacco missilistico sulla città di Sebastopoli, in Crimea, nelle prime ore di questa mattina, secondo il governatore filorusso Mikhail Razvozhaev che, sul suo canale Telegram, ha fatto sapere che "si è attivata la difesa aerea. Ha aggiunto che l'attacco missilistico ha provocato un incendio, "secondo le informazioni preliminari", in "una struttura non civile" nella zona Kilen-Balka di Sebastopoli. I media ucraini, in particolare il canale Telegram 'Public', hanno riferito anche di esplosioni a Sumy e a Odessa.

Una grande nave d'assalto anfibio e un sottomarino sono state danneggiate nell'attacco ucraino della notte scorsa al cantiere navale Ordzhonikidze di Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo hanno dichiarato fonti dell'intelligence a Rbc-Ucraina. "Il cantiere navale Ordzhonikidze di Sebastopoli è stato danneggiato, comprese le attrezzature. Per quanto riguarda i mezzi navali, possiamo ora confermare che una grande nave d'assalto anfibio e un sottomarino sono state danneggiate", hanno affermato le fonti.

Sempre nella notte, droni russi hanno preso di mira il sud della regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture portuali nel distretto della città portuale di Izmail e ferendo sei persone. Lo ha riferito il governatore locale. "Diversi gruppi di droni d'attacco sono stati diretti contro il distretto di Izmail. (...) Sono stati notati danni alle infrastrutture portuali e ad altre infrastrutture civili", ha detto il governatore Oleg Kiper su Telegram. "Sei civili sono rimasti feriti e portati in ospedale, tre dei quali in gravi condizioni", ha aggiunto il funzionario. Ieri sera, Kiper aveva invitato la popolazione a restare al riparo fino alla fine dell'allerta aerea. Dopo l'abbandono, a luglio, dell'accordo sul grano che consentiva all'Ucraina di esportare liberamente la propria produzione, la Russia ha intensificato gli attacchi nelle regioni meridionali di Odessa e Mykolaiv, dove si trovano porti e piattaforme cruciali per il commercio sul Mar Nero. Il porto fluviale di Izmail, sul Danubio, è così diventato una delle principali vie di esportazione dei prodotti agricoli ucraini. Kiper ha annunciato giovedì che un attacco notturno di droni ha preso di mira il distretto di Izmaïl per "tre ore", danneggiando in particolare le infrastrutture portuali.



Londra: 'Mosca schiera elementi della 25/a Armata per la prima volta'

Elementi della nuova 25/a Armata d'arma combinata russa sono stati schierati in Ucraina molto probabilmente per la prima volta: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. La formazione è probabilmente concentrata nella regione di Lugansk, nel nord-est del Paese, si legge nel rapporto pubblicato su X. Fino all'agosto 2023, gli annunci di reclutamento per l'armata sostenevano che sarebbe stata schierata in Ucraina solo a partire dal dicembre 2023, ricorda Londra. "È probabile che le unità siano entrate in azione in anticipo, in parte perché la Russia continua a fare i conti con una forza sovraccarica lungo il fronte e l'Ucraina continua la sua controffensiva su tre assi diversi - conclude il rapporto -. Tuttavia, esiste anche la possibilità realistica che la Russia tenti di utilizzare parti della 25/a armata per rigenerare una forza di riserva non impegnata nel teatro per fornire ai comandanti una maggiore flessibilità operativa".

