Mosca e Pyongyang confermano la visita di Kim Jong-un

Fonti citate dall'agenzia russa Interfax hanno confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è atteso in questi giorni per una visita nell'Estremo Oriente russo. "Ci stiamo preparando per questa visita da lungo tempo", ha detto il rappresentante del governo locale di una delle regioni di questa parte della Russia. Non sono stati forniti altri dettagli. La precedente visita di Kim Jong-un in Russia, nel 2019, era cominciata con l'ingresso del suo treno blindato alla stazione di Chasan, in territorio russo al confine con la Corea del Nord. Successivamente si era recato a Vladivostok. Anche le visite del padre e del nonno dell'attuale leader, Kim Jong Il e Kim Il Sung, erano cominciate da Chasan.

Anche i media di Stato nordcoreani confermano l'incontro tra il leader nordcoreano e il presidente russo.