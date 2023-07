Cia: 'La vendetta di Putin per Prigozhin è un piatto da servire freddo'

Secondo il direttore della Cia William Burns, il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo per capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin, il fondatore del gruppo di mercenari Wagner insorto il mese scorso in Russia.

"Putin è una persona che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto da servire freddo. Nella mia esperienza, Putin è l'apostolo per eccellenza della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfuggisse a un'ulteriore punizione", ha detto Burns all'Aspen Security Forum, come riporta la Bbc. "Quello a cui stiamo assistendo è un balletto molto complicato", ha aggiunto.

Burn ha confermato che Prigozhin si è spostato, di recente è stato nella capitale bielorussa Minsk e in Russia, e che la Cia aveva effettivamente una conoscenza avanzata dell'ammutinamento.

