Arrestata leader dell'opposizione a Hong Kong nell'anniversario di Tienanmen

La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. In base a quanto si è appreso, la donna teneva in mano una piccola candela a Led - una scena comune nelle veglie commemorative del 4 giugno 1989 - e due fiori. La polizia l'ha immediatamente afferrata e trascinata su un furgone.

Gli arresti

Ieri la polizia di Hong Kong ha arrestato alcuni artisti, almeno quattro, alla vigilia dell'anniversario della repressione di Piazza Tienanmen contro gli studenti che manifestavano a Pechino per la svolta democratica. La ricorrenza ha rimarcato ancora una volta i cambiamenti sulle libertà nell'ex colonia britannica dopo che la Cina ha imposto la legge sulla sicurezza nazionale, a giugno del 2020, spingendo le autorità locali a sopprimere tutti gli eventi pubblici dedicati ai fatti sanguinosi del 4 giugno del 1989, nonché tutta la produzione artistica dedicata e la veglia a lume di candela organizzata per trent'anni a Victoria Park. Gli spettacoli di strada d'avanguardia, il teatro impegnato politicamente, musica e poesia pro-democrazia hanno di solito accompagnato a Hong Kong la vigilia di Piazza Tienanmen. Mentre per decenni decine di migliaia di persone si sono riunite il 4 giugno a Victoria Park per dare vita alla veglia a lume di candela in ricordo delle vittime. L'ex colonia britannica è stata a lungo l'unica città cinese a commemorare pubblicamente la sanguinosa repressione. Ieri, tuttavia, in una strada trafficata nel quartiere commerciale di Causeway Bay, l'artista Sanmu Chen ha cantato ripetutamente 'Non dimenticate il 4 giugno! Gente di Hong Kong, non abbiate paura di loro!', finendo per essere prima ripreso dagli agenti di polizia e poi portato via. Stessa sorte per un'altra figura nota, Chan Mei-tung, in arresto già alla vigilia dell'anniversario nel 2022. I media locali hanno anche riferito che altri due noti attivisti - Lau Ka-yee e Kwan Chun-pong - sono stati costretti dagli agenti a lasciare Victoria Park che, cordonato da barriere metalliche negli ultimi tre anni per evitare assembramenti, ha ospitato questa volta una fiera su iniziativa di gruppi pro-Pechino per promuovere nella città i prodotti provenienti dalla Cina.