Accordo in Ue su minimum tax e aiuti da 18 miliardi a Ucraina

Accordo raggiunto tra i Rappresentanti dei 27 nella riunione del Coreper su un pacchetto di proposte che comprende il piano da 18 miliardi di aiuti per l'Ucraina nel 2023, la minimum tax per le grandi aziende e il sì condizionato al Pnrr ungherese. Budapest, alla riunione notturna del Coreper, ha quindi tolto il veto. L'intesa "politica", spiega la presidenza ceca, dovrà essere confermata tramite procedura scritta. Accordo anche sul congelamento dei fondi di coesione per l'Ungheria per il meccanismo di condizionalità: la percentuale di finanziamenti congelati scende rispetto al 65% previsto dalla Commissione.