Ucraina: Erdogan sente Putin, 'spero che la crisi sia risolta presto'

Conversazione telefonica tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso della telefonata, Erdogan ha espresso la speranza che la crisi ucraina venga risolta al più presto. Lo ha reso noto la presidenza turca, come riporta la Tass.

Intanto, rivolgendosi ai bambini in Piazza San Pietro che avevano portato i bambinelli del presepe per la benedizione, il Papa ha invitato a pregare perché, ha detto, "il Natale del Signore porti un raggio di pace ai bambini nel mondo intero, specialmente quelli costretti a vivere i giorni terribili e bui della guerra, questa guerra in Ucraina, che distrugge tante vite e tanti bambini".