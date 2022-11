Ucraina: Metsola, in arrivo generatori elettrici da tutta Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - "Siamo al fianco dei cittadini ucraini e doneremo generatori da tutta Europa per alimentare le loro case e illuminare la notte. Insieme attraverseremo l'oscurità causata dalle bombe del Cremlino". Così in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, indicando che la campagna 'Generatori di speranza', lanciata mercoledì scorso insieme al sindaco di Firenze e presidente di Eurocities, Dario Nardella, "è in pieno svolgimento".

L'iniziativa fa appello alle città europee a unirsi per aiutare gli ucraini a superare l'inverno, donando loro generatori di corrente e trasformatori per contribuire a mantenere in funzione le strutture essenziali del Paese, fornendo energia a ospedali, impianti di approvvigionamento idrico, centri di soccorso, rifugi e antenne telefoniche.

