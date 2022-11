Pe: modificare lo status di specie protetta del lupo

Lo status di specie protetta del lupo va modificato per aiutare a proteggere il bestiame. Lo chiedono gli eurodeputati in una risoluzione adottata giovedì con 306 voti favorevoli, 225 contrari e 25 astensioni. In ragione dell'aumento degli attacchi al bestiame registrato in anni recenti, i deputati chiedono che non appena sia raggiunto lo stato di conservazione desiderato, lo stato di protezione delle specie dei grandi carnivori vada adeguato.

Per il lupo, indica la risoluzione approvata, lo stato di conservazione a livello Ue giustifica già questa modifica, afferma la risoluzione. La plenaria di Strasburgo chiede alla Commissione "di prendere in considerazione la modifica delle sue linee guida per gli aiuti di Stato in agricoltura per facilitare il risarcimento dei danni causati agli allevatori dai grandi predatori".