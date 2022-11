Lavrov, gli Usa e la Nato tentano di dominare la regione Asia-Pacifico

"Gli Stati Uniti e la Nato stanno cercando di dominare la regione Asia-Pacifico militarizzandola con l'ovvio obiettivo di contenere la Cina e gli interessi russi": ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ai giornalisti al vertice dell'Asean che si tiene a Phnom Penh. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Una dichiarazione congiunta sui risultati del vertice dell'Asean che si tiene in Cambogia non è stata adottata perché gli Stati Uniti e i suoi partner hanno insistito su una valutazione inaccettabile della situazione in Ucraina: ha dichiarato Lavrov ai giornalisti.

"Oggi non sono state prese decisioni collettive perché gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno insistito su un linguaggio assolutamente inaccettabile riguardo alla situazione in Ucraina", ha sottolineato Lavrov. Lo riporta la Tass.

"La delegazione americana guidata dal presidente Joe Biden ha ascoltato il discorso del ministro Lavrov". Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "La foto dell'evento è stata postata su Telegram dalla portavoce del ministero Maria Zakharova e dimostra che gli americani, insieme a Biden, sono seduti in sala durante il discorso del ministro russo", scrive l'agenzia.