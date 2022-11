Brasile: Bolsonaro, manifestazioni spontanee sono benvenute

Le manifestazioni "spontanee" che non infrangono la legge sono "molto benvenute e fanno parte del gioco democratico": lo ha detto attraverso un video sui social il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, a proposito delle proteste dei suoi sostenitori in corso nelle piazze e davanti alle caserme di varie parti del Paese.

Dopo aver portato ad esempio le grandi manifestazioni di suoi simpatizzanti svoltesi nei mesi scorsi in città come Brasilia, San Paolo e Rio de Janeiro, ed aver invitato i camionisti a sciogliere i blocchi stradali, il leader di destra ha sottolineato che "altre proteste" possono svolgersi "senza problemi", purché "in altri modi e in altri luoghi" che non siano di ostacolo alla libera circolazione e non pregiudichino l'economia. (ANSA).