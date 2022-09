Navalny, 'mobilitazione criminale e pure molto stupida'

(ANSA) - MOSCA, 30 SET - La guerra in Ucraina è "ingiusta e criminale" e la mobilitazione è "ugualmente criminale" e "anche molto stupida". Lo ha dichiarato l'oppositore numero uno di Putin, Alexey Navalny, durante un processo intervenendo in collegamento video dal carcere in cui è detenuto per motivi politici. "Persone innocenti moriranno in trincea", ha affermato Navalny. Lo riporta la testata Mediazona.

Navalny ha fatto causa all'amministrazione del carcere nel quale è detenuto a regime duro, che lui accusa di violare i suoi diritti. (ANSA).