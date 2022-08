Ucraina; Kiev accusa Mosca: "I russi preparano i bambini alla guerra"

Il fuoco di artiglieria delle forze russe ha colpito la notte scorsa la città ucraina di Nikopol, nel sud del Paese, a meno di 15 chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il governatore regionale Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta il Guardian.

L'accusa di KIev: "La Russia prepara i bambini alla guerra"

La Russia prepara i bambini alla guerra nelle parti occupate della regione ucraina di Lugansk: così il governatore regionale ucraino, Serhiy Gaidai, riporta Ukrinform. Nell'anniversario della costituzione del villaggio di Novoderkul (est) "si è svolto un giuramento solenne e l'iniziazione di 30 scolari al movimento militare-patriottico della Giovane Guardia", ha affermato Gaidai: "Hanno capito le conseguenze future di ciò che è successo? È improbabile. I genitori, o meglio le madri, forse.... Ma hanno comunque permesso ai loro figli di partecipare all'evento e hanno osservato docilmente l'assurdità che alla fine porta alla morte".

Processo ai prigionieri ucraini a Mariupol

Se i russi processeranno i prigionieri ucraini a Mariupol, qualsiasi negoziato con la Federazione Russa sarà impossibile. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto intervento serale, citato da Ukrainska Pravda. Per Zelensky "ci sono notizie nei media secondo le quali a Mariupol si sta preparando lo scenario per un processo assolutamente disgustoso e assurdo contro i difensori ucraini - i nostri soldati che sono prigionieri degli occupanti. Non importa cosa pensino gli occupanti, qualunque cosa pianifichino, la reazione del nostro Stato sarà assolutamente chiara. Se ci sarà questo spregevole tribunale, se la nostra gente verrà portata in questi contesti in violazione di tutti gli accordi e delle regole internazionali, questa sarà la linea oltre la quale qualsiasi negoziato sarà impossibile. Non ci saranno più colloqui". Secondo fonti dell'intelligence ucraina i russi intendono copiare il formato del Tribunale di Norimberga durante il processo ai prigionieri ucraini (tra cui quelli del battaglione Azov), considerati alla stregua di 'nazisti', la cui prima fase si dovrebbe tenere a Mariupol.

La guerra sul campo

Le bombe russe sono cadute non solo su Nikopol ma sempre la notte scorsa un nuovo attacco è stato lanciato contro il distretto di Kyivskyi della città ucraina di Kharkiv, nel nord-est del Paese: lo ha reso noto questa mattina su Telegram il sindaco, Ihor Terekhov, citato da Ukrinform. L'attacco segue quelli di ieri sera, sempre contro il distretto di Kyivskyi. Secondo Terekhov questa mattina verso le 3:00 ora locale (le 2:00 in Italia) i russi hanno lanciato missili dalla "direzione di Belgorod", in Russia, colpendo una non meglio precisata "infrastruttura": un edificio di due piani è stato distrutto.