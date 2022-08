Kiev, bombardata nella notte la regione di Dnipropetrovsk

In Ucraina le truppe russe hanno bombardato per tutta la notte con l'artiglieria i distretti di Nikopol e Kryvyi Rih della regione di Dnipropetrovsk, utilizzando razzi MLRS e cannoni. Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, lo ha dichiarato in un post su Telegram, citato da Ukrinform.

"Siamo stati bombardati per tutta la notte... Due distretti - Nikopol e Kryvyi Rih - hanno subito nuovamente attacchi nemici", ha scritto.

Secondo Reznichenko, "il nemico ha colpito il distretto di Nikopol cinque volte. Il bombardamento ha causato un vasto incendio in una delle imprese, distruggendo le attrezzature. In città, una scuola e una ventina di edifici sono stati danneggiati. Le condutture del gas e le linee elettriche sono state interrotte. Più di 3.000 cittadini di Nikopol sono rimasti senza elettricità. Le squadre di emergenza stanno lavorando sul posto. La comunità di Marhanets è stata colpita tre volte dal fuoco nemico. I russi hanno usato artiglieria a barili e Grad MLRS. A Marhanets, una linea ad alta tensione è stata danneggiata, lasciando più di 2.200 case senza corrente. Sono in corso lavori di ripristino".

"Nella comunità di Myrove - aggiunge - il nemico ha sparato 10 volte con i cannoni. Cinque case sono state distrutte. E nel distretto di Kryvyi Rih, i russi hanno bombardato le comunità di Apostolove e Zelenodolsk con gli Uragan MLRS".