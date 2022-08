Kiev, due missili russi contro università di Mykolaiv

Le forze russe hanno lanciato in nottata due missili contro l'Università Nazionale del Mar Nero intitolata a Peter Mohyla, che si trova Mykolaiv. Lo ha detto su Telegram il sindaco della città ucraina, Oleksander Sienkevych, citato dal giornale Ukrainska Pravda. "Pochi giorni fa ho pubblicato un video e ho mostrato che lì non c'è una base militare e che vi lavorano impiegati universitari", ha precisato. Sienkevych ha detto che al momento del bombardamento solo la guardia di sicurezza era all'interno dell'università e che non è stata ferita, ma le schegge e l'onda d'urto hanno danneggiato le case di fronte all'istituto.



Le truppe russe hanno lanciato nelle prime ore di oggi diversi attacchi missilistici sulla regione di Odessa. Lo rendono noto le autorità locali, citate dall'agenzia Ukrinform. I bombardamenti sono avvenuti tra le 2:50 e le 3:30 ora locale (3:50 e 4:30 in Italia), spiega il capo dell'amministrazione militare regionale Serhii Bratchuk. Al momento non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni e vittime, specifica la fonte.