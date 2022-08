Ucraina, 4 navi con cereali partite da Odessa e Chornomorsk

"Questa mattina, altre quattro navi che trasportano farina, olio di semi di girasole e mais sono partite dai porti ucraini di Odessa e Chornomorsk". Lo fa sapere il ministero della Difesa turco in un comunicato in cui si assicura che "le spedizioni di grano dai porti dell'Ucraina continuano come previsto".

Dopo che le esportazioni di cereali dall'Ucraina attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero sono state sbloccate, in tutto 36 navi - dal primo al 15 agosto - sono state autorizzate a partire dai porti ucraini o a raggiungerli per caricare grano e altri prodotti alimentari. Lo rende noto la delegazione dell'Onu al centro di Istanbul che coordina le operazioni, dove sono presenti rappresentanti di Ankara, Kiev, Mosca e Nazioni Unite.

Le navi partite dall'Ucraina sono in tutto 21 e il loro carico complessivo ammonta a 563,317 tonnellate di cereali e prodotti alimentari simili.