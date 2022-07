Inizia oggi la seconda edizione del First Lady and Gentlemen Summit. Ad organizzarlo la first lady ucraina, Olena Zelenska.

Il titolo dell'edizione è "L'Ucraina e il mondo: il futuro da costruire assieme". Tra i partecipanti al summit, come spiega lui stesso su twitter, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e sua moglie Amelie.

La riunione, che avrà luogo a Kiev, si svolgerà in formato ibrido.