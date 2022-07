'Messico cattura latitante Caro Quintero, ricercato dall'Fbi'

Il Messico ha catturato il narcotrafficante Caro Quintero. Lo riportano alcuni media americani citando fonti. Quintero, uno dei capi del cartello di Sinaloa, è uno dei latitanti più ricercati dall'Fbi.

Rafael Caro Quintero, accusato di aver ucciso l'agente della Dea americana Enrique Kiki Camarena, sarebbe stato arrestato in Messico, secondo quanto riportato dai media. Fondatore del cartello della droga di Guadalajara, Caro Quintero è stato rilasciato da un carcere messicano nel 2013 dopo 28 anni in carcere per la morte di Camarena. Un'uscita anticipata rispetto ai 40 anni a cui era stato condannato.

Secondo indiscrezioni, Caro Quintero è stato arrestato nel nord del Messico dai marines messicani.